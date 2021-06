Bundesliga team doet miljoenenbod op speler KAA Gent

Niklas Dorsch staat in de belangstelling van Augsburg, een ploeg uit de Bundesliga.

Niklas Dorsch werd vorig jaar naar de Jupiler Pro League gehaald door KAA Gent voor 3,5 miljoen euro. Hij kwam toen van Heidenheim na een groot deel van zijn jeugd bij Bayern München door te brengen. Dorsch speelde zeker en vast geen slecht seizoen bij de Gentenaren. In 43 wedstrijden scoorde hij vier keer en gaf hij ook vier assists. Op het EK Onder 21 speelde Dorsch mee met de winnaar van het toernooi, Duitsland. De defensieve middenvelder van Gent stond telkens in de basis bij Die Mannschaft.

Die prestaties zijn in het oog gesprongen van de Duitse Bundesliga ploeg FC Augsburg. Augsburg eindigde vorig jaar op de dertiende plek, drie punten boven degradatie. Volgens HLN bracht Augsburg een bod uit van maar liefst zeven miljoen euro voor Dorsch, het dubbel dan wat ze voor hem hebben betaald vorig jaar. Het is het eerste officiële bod dat binnenkomt voor de jonge middenvelder, maar er zijn nog veel clubs met interesse. Daarom zullen ze nog niet meteen toehappen en nog even afwachten wat de rest doet.