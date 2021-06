Loïs Openda kon ook genieten van interesse uit de Jupiler Pro League

Dat Club Brugge het contract van Loïs Openda verlengde kwam als een verrassing want bijna speelde hij bij een andere club uit de Jupiler Pro League.

Club Brugge verlengde zopas het contract van Loïs Openda tot 2024. Dat kan u HIER lezen. Club Brugge heeft een tijd getwijfeld want er was interesse van een andere Belgische club om hem definitief over te nemen.

Het Laatste Nieuws weet namelijk dat Charleroi graag Openda in huis wilde halen. Ze zagen in de Club Brugge-aanvaller de ideale versterking. Ondanks een charmeoffensief van Charleroi verkoos Openda een contractverlenging bij Club Brugge en een uitleenbeurt aan Vitesse.