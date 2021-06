Club Brugge en Beerschot houden elkaar in evenwicht in oefenpot

Zaterdagavond oefende landskampioen Club Brugge voor het eerst dit seizoen. Sparringpartner van dienst was reeksgenoot Beerschot. Het oefenduel eindigde op een 1-1 gelijkspel. Het was David Okereke die in de slotfase de openingstreffer van Ryan Sanusi (30') kon tenietdoen.