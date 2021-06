Manchester United drukt door: naast Jadon Sancho is er ook progressie in mogelijke deal voor centrale verdediger

Manchester United heeft bijna Jadon Sancho beet, maar de Engelse topclub wil zich ook nog op andere posities versterken. Ze denken nog aan een centrale verdediger en een rechtsback.

De voorbije weken was er vooral het nieuws rond Jadon Sancho, maar Manchester United is ook aan andere deals bezig. Volgens Manchester Evening News zou er namelijk ook progressie zijn in een eventuele deal met Raphael Varane.

De Franse verdediger van Real Madrid wil namelijk graag andere oorden opzoeken en ziet een overstap naar Manchester United wel zitten. Ook Pau Torres staat op het lijstje van Manchester United, maar Varane zou de voorkeur genieten.