Leye wacht niét en luidt de alarmbel: "Dan zullen we dezelfde resultaten halen als vorig jaar"

Standard is de voorbereiding gestart met een beschamende nederlaag tegen de amateurs van Union Rochefort. Mbaye Leye is niet van plan om te wachten tot het te laat is. De coach luidt nu al de alarmbel.

“We roeien met de riemen die we hebben”, zijn de woorden van Mbaye Leye in Sudpresse heel duidelijk. “Maar iedereen weet dat we vers bloed nodig hebben. Als we met dezelfde spelers als vorig seizoen doorgaan zullen we ook dezelfde resultaten halen.” De woorden van Leye zijn een duidelijke sneer naar het Luikse bestuur. Vorig seizoen kenden de Rouches een héél grijs seizoen en grepen ze zelfs naast een Europees ticket. Dat wil Leye dit seizoen koste wat het kost vermijden.