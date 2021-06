Jonge Luikenaar (ex-Eupen en Zulte Waregem) heeft nieuwe uitdaging te strikken

Ook in het buitenland duikt al eens een jonge Belg op waar we al jaren niets meer van hoorden. Het is niet anders met Ike Crine.

Ike Crine doorliep de jeugdreeksen van MVV, Wezet, Eupen en Zulte Waregem - bij die laatste ploeg raakte hij tot de B-kern. De doorbraak in België kwam er nooit, uiteindelijk vertrok hij naar Frankrijk waar hij vorig seizoen speelde bij Jeanne D'Arc de Drancy. Niet te weigeren Nu heeft hij echter gekozen voor een nieuwe uitdaging, opnieuw in de lagere Franse divisies bij Châtellerault. "Het was een voorstel dat ik niet kon weigeren", aldus Ike Crine zelf in een reactie. "Ik wil me laten zien aan de club en hun vertrouwen niet beschamen."