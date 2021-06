'Niet één, maar twéé uitgaande transfers op komst bij Antwerp'

Antwerp verloor met Lior Refaelov onlangs zijn Gouden Schoen aan RSC Anderlecht. Maar bij The Great Old moeten ze vrezen voor een vertrek van nog een paar spelers, zoveel is duidelijk.

Dat Aurélio Buta zal vertrekken? Dat lijkt bijna een zekerheidje. Er was al interesse van Fenerbahçe, het nummer drie uit de Turkse competitie. Buta & Verstraete En er waren nog meer kapers op de kust voor de rechtsachter van The Great Old. Zo zijn er volgens Sport/Voetbalmagazine ook Engelse clubs met interesse. Nog volgens het weekblad kan ook Louis Verstraete weggaan van de Bosuil. Concrete interesse voor hem is er momenteel niet, maar hij zou mogen vertrekken.