Antwerp wil Balikwisha afsnoepen van Club Brugge, maar er zit zoveel meer achter die (poging tot) transfer

Michel-Ange Balikwisha leek zo goed als zeker een speler van Club Brugge. Antwerp FC komt zich echter met de zaken moeien. En daar is een goede reden voor.

Club Brugge en Standard waren akkoord over een transfersom van zes miljoen euro, maar nu heeft Antwerp FC Michel-Ange Balikwisha opnieuw benaderd. En daar heeft de Great Old een goede reden voor. Of beter gezegd: daar heeft Paul Gheysens een goede reden.

Uiteraard staan de kwaliteiten van Balikwisha niet ter discussie en zou de speler een absolute versterking zijn voor Antwerp. Gheysens laat echter geen kans ombenut om Bart Verhaeghe af te troeven. We zijn alvast benieuwd of de Great Old aan het langste eind zal trekken.