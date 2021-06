Jong Belgisch talent gaat voluit zijn kans krijgen bij Manchester City

We gaan binnenkort niet alleen Kevin De Bruyne zien schitteren bij Manchester City want er staat een Belgisch belofte klaar om mee te strijden voor een plek in de A-kern.

Volgens The Telegraph wil Guardiola volgend seizoen Roméo Lavia opnemen in de A-kern. De 17-jarige defensieve middenvelder werd vorige zomer door City weggeplukt uit de jeugdopleiding van Anderlecht en gooide in zijn eerste seizoen meteen hoge ogen. Hij werd halfweg het seizoen al doorgeschoven van de U18 naar de U23 en was bij beide jeugdteams één van de uitblinkers.



Lavia is tevens Belgisch belofteninternational. Hij speelde bij de U16 vier wedstrijden waarin hij tweemaal tot scoren kwam.