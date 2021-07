Standard krijgt transferverbod van licentiecommissie, maar... "Die straf hadden we onszelf al opgelegd"

De financiële situatie van Standard is niet echt rooskleurig te noemen. In die mate zelfs dat de licentiecommissie hen een transferverbod heeft opgelegd. Ze mogen geen inkomende transfers doen vooraleer er geld in het laatje komt. Een situatie die ze niet ontkennen, maar ook niet dramatiseren.

Alexandre Grosjean, algemeen directeur van de Rouches, gaf bij HLN meer uitleg. "We zien het niet als een echte sanctie", aldus Grosjean. "Eerder als iets administratief. D'ailleurs, we hadden voor onszelf al uitgemaakt dat we geen spelers zouden halen, mochten we niemand verkopen. Die sanctie of straf hadden we onszelf al opgelegd."

"We hebben tot maandag gekregen om de rekeningen aan te zuiveren. Ik ben ervan overtuigd dat het ons zal lukken. Vergeet niet dat we nog geld moeten ontvangen van een bepaalde club voor een speler (doelt op de transfer van Vanheusden, wiens contract gisteren afliep, red.) Dat heeft wat vertraging opgelopen, maar we rekenen erop dat het akkoord wordt nageleefd. Is dat niet het geval, dan zal voorzitter Venanzi het geld lenen aan de club. Dan wordt het tijdelijke verbod - ik wil dat toch benadrukken - opgeheven en kunnen we weer inkomende transfers doen. Erger is het niet."