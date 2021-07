🎥 Anderlecht heeft nieuwe uittenue voorgesteld voor komend seizoen

Anderlecht heeft haar nieuwe uittenue voor volgend seizoen voorgesteld. Veel verandert er niet in vergelijking met het voorbije seizoen, want het uitshirt van Anderlecht is ook komend seizoen wit. De tenue werd deze middag voorgesteld en de fans kunnen het vanaf nu kopen op de officiële website van de club.

