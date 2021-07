Anderlecht - KV Oostende gaat niet door vanwege reacties op vaccin

Zowel Anderlecht als KVO hebben de afgelasting van deze oefenwedstrijd bevestigd. Verschillende spelers van Oostende hebben een dag voor de wedstrijd het coronavaccin toegediend gekregen. Een groot deel van hen zijn hierdoor nu ziek, waardoor ze bij Oostende over onvoldoende beschikbare spelers beschikken.

Match cancelled. De oefenwedstrijd tegen KV Oostende van 12.00 gaat niet door. Le KVO n'a pas assez de joueurs disponibles et a été contraint d'annuler le match. 🟣⚪ More on https://t.co/cA1PQEoqPR pic.twitter.com/oA86yNMKai