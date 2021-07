Balikwisha komt nu zelf met zijn kant van het verhaal: "Ik ben geen machine die je koopt en doorverkoopt"

Michel Ange Balikwisha is in het oog van de (media)storm geraakt nadat de aanvaller van Standard dreigde met de Wet van '78. In Le Soir geeft de jonge Belg zijn versie van de feiten.

“Standard heeft geprobeerd een transfer te forceren en is niet transparant geweest", klinkt het. "Het is duidelijk dat ik deze club altijd heb gerespecteerd, maar dat is niet wederzijds. Ik herinner me dat ik bij de nationale ploeg zat toen ik een telefoontje kreeg van Brugge die destijds de zegen van Alexandre Grosjean had gekregen om contact met me op te nemen voor een transfer.”

“Niemand had me dat ooit verteld dat de twee clubs al contact hadden opgenomen voor een transfer. Vanaf toen bleef Standard me pushen om voor Club Brugge te kiezen zonder ooit naar mijn belangen te zien. Sorry maar ik ben geen machine die je koopt en doorverkoopt.”

Balikwisha geeft de voorkeur aan een overgang naar The Great Old, maar de Antwerpenaren geraken er voorlopig niet uit met Standard.