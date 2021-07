Standard en Seraing lieten ex-Mauve door de vingers glippen: "Ik wilde graag terugkeren naar België, maar ook niet zomaar"

De Belgische competitie is al vaak een ideale springplank naar een grote competitie gebleken. Al zijn er altijd Belgische talenten die ervoor kiezen om in het buitenland door te breken.

Milan Corryn verliet de beloften van Anderlecht bijna drie jaar geleden om speelminuten te verzamelen bij AS Trençin in Slovakije. Bij de Slowaakse topploeg had de 22-jarige Gooikenaar een aflopend contract en het Poolse Warta Poznan profiteerde hiervan om hem binnen te halen.

Nochtans was er ook interesse vanuit België. "Seraing was geïnteresseerd, maar daar zouden eerst spelers moeten vertrekken om budget vrij te maken en bij Standard stond niet iedereen achter mijn komst", zegt de ex-Anderlechtspeler in Het Laatste Nieuws.

"Ik wilde graag terugkeren naar België, maar ook niet zomaar. Omdat het niet concreet werd, ging ik op bezoek bij Warta Poznan. Hier kreeg ik wel meteen het gevoel dat ze me er heel graag bij wilden en ze leverden zelfs een financiële inspanning."