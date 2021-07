Portugese aanvaller kan na uitstekend seizoen bij Duitse topclub aan de slag

André Silva was het voorbije seizoen aan de slag voor Eintracht Frankfurt en daar maakte de Portugees een uitstekende indruk. Hij was goed voor maar liefst 28 doelpunten in 32 wedstrijden in de Bundesliga.

Het lijkt hem een toptransfer op te leveren, want RB Leipzig zou André Silva willen wegplukken bij Eintracht Frankfurt. Volgens Fabrizio Romano is er zelfs al een akkoord bereikt tussen beide clubs. Silva zou vandaag zijn medische testen hebben bij RB Leipzig.

André Silva is set to join RB Leipzig on a permanent deal from Eintracht. Agreement reached between the two clubs, paperworks to be signed soon once agents fee will be completed. 🇵🇹 #RBLeipzig



André Silva had his medical with Leipzig today, as per @schfer_g.