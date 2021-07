Doku, de beste man op het veld bij de Rode Duivels: "Hij was fantastisch"

We raden Florian Maurice, sportief directeur van Rennes, aan om zijn telefoon de komende week bij hem te houden. Er zouden wel eens een paar telefoontjes kunnen binnenkomen van Europese topclubs: "Zeg, die Doku, hoeveel moet die kosten?"

Jérémy Doku werd de jongste Belgische speler ooit die aan een match op een groot toernooi mocht beginnen. Het was er niet aan te zien. De 18-jarige winger was de beste Rode Duivel en bezorgde ervaren rot De Lorenzo hoofdpijn.

Van nul naar honderd in 2 seconden. Zijn dribbels waren ook al bijna niet af te stoppen. Enkel de kers op de taart ontbrak. "Die dribbel was mooi ja, maar het was echt spijtig dat ik niet scoorde", zei hij over het schot dat rakelings over vloog. "Die penalty? Tuurlijk was het er één. Iedereen die me kent weet dat ik geen duiker ben. Hij zet zijn been en geeft me dan nog een duw in de rug."

De bondscoach kreeg ook nog een bedankje. "De coach gaf me heel veel vertrouwen. Hij zei dat ik moest proberen als ik de bal had. En dat heb ik gedaan."

Het is geen geheim dat Martinez Doku als de toekomst van de Duivels ziet. "Hij heeft de laatste drie dagen op training getoond dat hij klaar was. Hij was fantastisch. Hij straalde een ongelooflijke energie uit. Hij was ook niet nerveus. Hij was de jongste op het veld, maar dat zag je er niet aan. Het moet een speler met een uitzonderlijk talent zijn om te doen wat hij deed."