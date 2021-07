'Genk wrijft zich in de handen, deze traditieclub staat in polepositie om Paul Onuachu te kopen'

Het is niet de vraag of maar wanneer Paul Onuachu de Limburgers gaat verlaten tijdens de zomermercato. Er is nu wel héél veel interesse.

Onder meer Watford en West Ham United hadden zich eerder al geroerd voor de aanvaller van KRC Genk, maar nu is er nog meer. Arsenal Ook Arsenal zou namelijk volgens verschillende Engelse bronnen ten zeerste geïnteresseerd zijn. Meer zelfs: ze zouden in polepositie liggen. The Gunners zijn uiteraard kapitaalkrachtig - zoals veel Engelse teams. En dus is de vraag vooral hoeveel miljoenen Genk zal mogen bijschrijven voor zijn Gouden Stier. Enkel bij een goed bod mag hij zeker weg.