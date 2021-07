🎥 Yves Vanderhaeghe tevreden trainer na nipt verlies tegen Standard in oefenduel: "Jongens moeten nog een beetje zoeken"

Cercle Brugge kwam via Scholaert vroeg op voorsprong tegen Standard maar stond na 85 minuten 3-1 achter. In de slotfase milderde Kurt Mert tot 3-2.

"We hebben goed gespeeld, al zijn er natuurlijk nog wat foutjes geweest die ons doelpunten hebben gekost. We hebben nu twee wedstrijden op eersteklasseniveau gespeeld en goed gepresteerd bovendien", reageert trainer Yves Vanderhaeghe tevreden.

"We zijn nog aan het bouwen en moeten een volledig nieuwe verdediging neerzetten. De jongens zijn nog aan het zoeken om op elkaar ingespeeld te zijn. Tegen Standard liep er wel wat mis bij twee tegendoelpunten maar de spelers zijn blijven vechten voor wat ze waard zijn. Uiteindelijk kunnen we alleen maar positief zijn", besluit Vanderhaeghe.

