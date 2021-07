'Miljoenenbod Anderlecht voor Nederlandse aanvaller van tafel geveegd'

Anderlecht is volop op zoek naar een vervanger voor Lukas Nmecha. Daarbij kwam paars-wit uit bij Gyrano Kerk. Een eerste officieel bod werd door Utrecht alvast van tafel geveegd.

De Telegraaf laat weten dat Anderlecht vier miljoen en een doorverkooppercentage bood voor Gyrano Kerk, een 25-jarige Nederlandse spits van Utrecht. Een bod dat door de ex-club van John van den Brom werd geweigerd.

Vorig seizoen was de pijlsnelle winger, die ook als centrumspits uitgespeeld kan worden, goed voor acht doelpunten en zes assists in de Eredivisie.

Kerk leek in de zomer van 2020 lange tijd op weg naar Cagliari, maar die transfer liep in extremis spaak. Deze keer wil Utrecht Gyrano Kerk laten gaan, maar enkel voor de juiste prijs. Afgelopen weekend was hij nog trefzeker in het oefenduel tussen Utrecht en Antwerp (2-2).