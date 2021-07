Antwerp heeft voorstel voor overbodige speler, maar die wil daar momenteel niet op ingaan

Antwerp heeft met Ortwin De Wolf zijn doelman beet. Met Jean Butez, Davor Matijas en Alireza Beiranvand lopen er nog drie doelmannen rond en dat is er één te veel. The Great Old probeert de Iraniër Beiranvand dan ook nog van de hand te doen.

Beiranvand kwam vorig seizoen aan bij Antwerp, maar kon nooit echt overtuigen in de matchen die hij kreeg. Antwerp wil De Wolf en Butez onderling laten concurreren voor de plaats in doel, maar Beiranvand komt niet meer in de plannen voor. Antwerp betaalde een kleine 600.000 euro voor hem en wil die nu graag recupereren. Volgens GvA kwam er al een voorstel van het Portugese Boavista binnen. De middenmoter wil hem huren met aankoopoptie en dat zien ze bij Antwerp wel zitten. Maar de doelman zou hoger willen spelen.