OFFICIEEL: Laurens De Bock blijft aan boord bij Zulte Waregem: "Ik ben gekomen om te blijven"

Ook dit seizoen kan Zulte Waregem volop rekenen op Laurens De Bock. De Belgische linksachter belandde vorig seizoen aan De Gaverbeek en komt dus zeker nog een jaartje extra uit voor Essevee. Het is zijn vierde Belgische club na eerdere passages bij Lokeren, Club en KVO.

Het seizoen 2020-2021 betekende voor De Bock een terugkeer naar België, want Zulte Waregem huurde hem van het Engelse Leeds United. Dit seizoen neemt Zulte Waregem De Bock dus definitief over. Voor hem komt er zo een einde aan een periode van uitleenbeurten, nadat hij eeder op huurbasis voetbalde voor KVO, Sunderland en ADO.

"Ik ben gekomen om te blijven", kondigt De Bock aan in een filmpje op de sociale media van Zulte Waregem. "Ik heb mij hier vorig seizoen heel welkom gevoeld en enorm geamuseerd. Daarom hebben we besloten om samen nog een extra jaar door te gaan. Ik hoop dat we er een aangenaam seizoen van kunnen maken."

De Bock was met Zulte Waregem overigens al bezig aan de voorbereiding op de nieuwe competitie. Onlangs kwam hij in actie in een oefenwedstrijd tegen Cercle Brugge.