Anderlecht wil een Spaanse middenvelder binnenhalen

Anderlecht blijft op zoek naar versterking en wil nu een Spaanse middenvelder binnenhalen.

Estadio Deportivo meldt dat Anderlecht 4 miljoen euro wil neertellen voor Manu Garcia. De Spaanse middenvelder maakte vorige zomer de transfer van Manchester City naar Sporting Gijon. De 23 jarige middenvelder speelde vorig jaar 35 wedstrijden in de Spaanse tweede klasse waarin hij éénmaal tot scoren kwam en drie assist gaf.

Niet alleen Anderlecht toont interesse in de speler. Er is concurrentie vanuit Spanje want namelijk Alaves en Real Betis zitten ook nog achter de middenvelder.