OFFICIEEL: Union SG haalt ervaren middenvelder (ex-Zulte Waregem, Gent en Charleroi) transfervrij op

Union wil zich wapenen voor zijn eerste jaar terug in 1A en heeft daarvoor ervaring nodig. Die hebben ze gevonden in de persoon van Damien Marcq. De middenvelder tekende een contract voor één jaar met optie.

De Franse middenvelder van 32 jaar brengt heel wat ervaring mee en was een vrije speler nadat zijn contract afliep bij Zulte Waregem. Tijdens zijn drie seizoenen aan de Gaverbeek speelde hij 70 wedstrijden (twee goals en drie assists).



Voordien speelde Marcq nog bij Sporting Charleroi en AA Gent. In zijn Frankrijk speelde hij voor Boulogne, Sedan, Caen en Dijon. En nu strijkt hij dus neer in het Dudenpark.