Waasland-Beveren onderuit tegen de Franse kampioen Lille OSC

Waasland-Beveren heeft vandaag een oefenwedstrijd gespeeld tegen de Franse landskampioen Lille OSC. De Noord-Franse club won met 0-2.

Het eerste doelpunt van de wedstrijd werd gemaakt door Reinildo Mandava. Die een voorzet vanop de linkerflank in de verste hoek devieerde. Lille OSC nam het heft volledig in handen. Beveren stak na een half uur spelen toch nog eens zijn neus aan het venster via Verreth. Zijn schuiver ging net voorlangs. Toch kon Lille OSC opnieuw scoren. Luiz Araujo verschalkte Jackers van dichtbij in de korte hoek. 0-2 was dan ook ruststand.

De tweede helft wisselde Lille heel zijn basiselftal, bij Beveren geen vervangingen. Nog binnen de vijf minuten had Maderner de 1-2 aan de voet, maar de bal strandde tegen de paal. Er waren nog een paar kansen langs beide kanten maar er werd niet meer gescoord. Eindstand: 0-2.

Opstelling Waasland-Beveren:

Nordin Jackers, Jenthe Mertens, Brendan Schoonbaert (60’ Aleksandar Vukotic – 82’ Manuel Angiulli), Jur Schryvers, Jacob Buus Jacobsen (69’ Arne Knollenburg), Matthias Verreth, Alessandro Albanese (60’ Tom Reyners), Dries Wuytens (87′ Adama Traoré), Daniel Maderner (69’ Mauro Trari), Chris Kablan (61’ Michael Davis) en Jacob Montes (69’ Nikola Pejcic)