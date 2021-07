Nu is het helemaal duidelijk: 'Kompany rekent niet meer op deze basisspeler van vorig seizoen'

Een drietal weken geleden was er al eens sprake van en ondertussen lijkt RSC Anderlecht er meer dan ooit voor open te staan. Maar is er ook interesse?

RSC Anderlecht roerde zich al, zeker achteraan. Hannes Delcroix is helemaal ontbolsterd, met Wesley Hoedt kwam er snel een nieuwe naam.

Definitief einde

Ook Taylor Harwood-Bellis heeft voor extra stootkracht gezorgd achteraan en dus mag Elias Cobbaut - vorig seizoen nog basisspeler - verkassen.

Vincent Kompany zal hem niet gebruiken in de oefenwedstrijden op Nederlandse bodem, volgens La Dernière Heure is zijn verhaal definitief en volledig geschreven in het Lotto Park. Nu nog een overnemer vinden ...