Marc Brys tevreden trainer na winst tegen Valenciennes, maar: "We hebben nog wel wat werk voor de boeg"

Oud Heverlee Leuven verloor aan het einde van het trainingskamp nog van Waasland-Beveren maar kon tegen Valenciennes opnieuw met de zege aanknopen. Trainer Marc Brys zag dat zijn troepen op de aandachtspunten gelet had.

"Voor aanvang van deze wedstrijd hebben we de wedstrijd tegen Waasland-Beveren nog eens geanalyseerd. In die partij, liep er enorm veel fout. En die dingen wou ik net niet opnieuw zien", klinkt het bij Marc Brys.

"Wat toen niet goed was, liep tegen Valenciennes wel beter. Maar nu stonden we soms positioneel niet goed en gaven we toch enkele dingen weg die eigenlijk niet mogen. In de as van de ploeg hebben we nog wel wat werk voor de boeg", beseft Brys.

Ook nieuwe aanwinsten Özkacar en Sadzoutte kregen een halfuur om zich te bewijzen. "Ze moeten wel nog conditioneel nog wat werk doen. Da's logisch natuurlijk want de groep heeft al meer dan 40 trainingen achter de rug. Thibault Vlietinck zat veel verder en hij zat natuurlijk vorig seizoen ook in onze kern", is het waardeoordeel van Brys.