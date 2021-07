Brian Priske zorgt voor een frisse wind bij Antwerp: "We komen van trainers waar dat absoluut not done was"

De Jupiler Pro League gaat bijna opnieuw van start. Voor de aanhang van Antwerp is het nu al reikhalzend uitkijken naar de vernieuwingen van kersvers trainer Brian Priske. Hij lijkt alvast indruk gemaakt te hebben op zijn spelers. Zo kiest de Deen vooral voor samenhang en een goede sfeer.

Nog 14 dagen. Dan opent Antwerp het seizoen met meteen een lastige verplaatsing naar KV Mechelen. De nummer drie van vorig seizoen heeft alvast goed ingekocht en mikt opnieuw zo hoog mogelijk.

De spelers merkten alvast één groot verschil op met de stage van vorig seizoen, toen nog onder Ivan Leko. Terwijl de Kroaat vaak het randje van een conflict opzocht, lijkt Priske het allemaal positiever te benaderen: “De coach probeert in alles wat we doen een positieve sfeer erin te krijgen. Wie zich goed voelt, gaat beter presteren. Hij neemt zelf het initiatief om karakters van spelers beter te leren kennen”, vertelt Ritchie De Laet aan GVA.

De Deen heeft ook enkele innovatieve kantjes. Zo liet hij zijn groep tijdens de trainingen zelf muziek kiezen, ook de spelers waren daarvan onder de indruk: “Dat waren we niet gewoon. We kwamen van trainers waar muziek absoluut not done was. Bij deze trainer geldt het motto: hoe luider, hoe liever.”

Birger Verstraete waarschuwde de supporters ook al voor de passionele vieringen van Brian Priske: “De trainer is gek op doelpunten. Als we scoren wordt hij zot. Ik zag hem al een drietal keer juichen op zijn knieën.”