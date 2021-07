OFFICIEEL: Dieumerci Mbokani heeft een nieuwe club gevonden

Het leek er even naar uit te zien dat Dieumerci Mbokani in België zou blijven want zowel Antwerp had interesse in een verlengd verblijf van de aanvaller. Anderlecht wou de aanvaller ook een derde ambtstermijn geven. Uiteindelijk kiest hij voor een nieuw exotisch avontuur.

David Van den Broeck, journalist bij Gazet van Antwerpen, weet dat Dieumerci Mbokani een nieuwe club heeft gevonden. De Congolese aanvaller die de afgelopen jaren voor Antwerp uitkwam begint zo aan mogelijk zijn allerlaatste voetbalavontuur. De ondertussen al 35 jarige spits kwam in België uit voor Anderlecht, Standard en Antwerp. Bij Antwerp liet hij zien dat hij absoluut nog niet versleten is. Zo speelde hij 105 wedstrijden voor Antwerp waarin hij 52 keer tot scoren kwam en 23 assist gaf. In zijn periode bij Antwerp kon hij terug proeven van Europees voetbal en mocht hij mee glans geven aan de bekeroverwinning in 2020. Mbokani heeft een akkoord met Kuwait SC voor twee seizoenen. De 16-voudige landskampioen, die ook al John Obi Mikel vastlegde, duwde voor de Congolese aanvaller door. https://t.co/6mQJs4sBnk — David Van den Broeck (@david_vdb) July 12, 2021