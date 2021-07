Dit is ons dreamteam van het EK

Ook op het EK gingen we elke speeldag opnieuw op zoek naar de elf beste spelers van de speeldag. We hebben nu ook een team van het EK samengesteld op basis van alle prestaties van de afgelopen maand.

Doel

In doel posteren we Donnarumma, die het hele toernooi prima bij de les was en steevast voor goede reddingen zorgde. In de finale was hij ook nog eens de strafschopheld, maar ook daarvoor had hij al meermaals zijn kunnen laten zien.

Verdediging

Achterin kiezen we voor drie belangrijke personen. Chiellini en Bonucci deden alles op slot bij Italië en brachten ook nog eens offensieve impulsen, terwijl Maguire een van de meest consistente was bij Engeland.

Middenveld

Misschien wel dé (her)ontdekking van het EK: Maehle, gewezen speler van Genk. Tegen zijn voet deed hij heel veel verdedigingen pijn met heel veel loopwerk op de flank. Pedri was het lichtpuntje bij Spanje, Jorginho de draaischijf van Italië, Sterling die van Engeland en Forsberg bracht Zweden een niveautje hoger.

Aanval

Voorin kiezen we voor twee ontdekkingen van het EK. Damsgaard toonde zich een kwieke youngster bij de Denen, Schick is de verrassende co-topschutter van het Europees Kampioenschap.

Dat levert dan onderstaand elftal op: