Alexander Büttner (ex-Anderlecht) heeft een nieuw avontuur in de Eredivisie beet

Kent u Alexander Büttner nog? De inmiddels 32-jarige linksback heeft nog een (kort) verleden bij Anderlecht. Na een avontuur in de Verenigde Staten en een mislukte passage bij het Cypriotische Apollon Limassol, heeft hij met RKC Waalwijk een nieuwe club beet.

De Nederlander trainde al een tijdje met zijn nieuwe werkgever mee, maar tekent nu ook een contract tot 2022 bij de Geelblauwen: “De RKC-beleving is mij erg goed bevallen. Ik kijk er naar uit om komend seizoen mijn steentje bij te dragen', vertelt hij aan zijn nieuwe club.

RKC Waalwijk haalt er alvast een brok aan ervaring bij. Verdeeld over twee periodes speelde hij 162 wedstrijden in de Eredivisie, weliswaar in het shirt van Vitesse. Eerder speelde Büttner ook bij Manchester United, en werd hij in 2016 door Dinamo Moskou uitgeleend aan Anderlecht. Bij paars-wit kwam hij 14 keer in actie en trof hij eenmaal raak.