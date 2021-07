Centrale verdediger van AS Monaco blikt terug op uitleenbeurt aan Cercle: "Voelde me daar meteen goed"

Zaterdag speelde Cercle Brugge een oefenwedstrijd op bezoek bij AS Monaco. Heel wat spelers van de Vereniging keerden aan het einde van het seizoen terug naar hun moederclub, maar stonden nu meteen oog in oog met hun ex-club.

Cercle Brugge kwam al vroeg in de wedstrijd via een treffer van Velkovski op voorsprong, maar de Franse topclub trok de scheve situatie alsnog recht. De eindstand werd 3-1. Bij de Monegasken stond onder meer Anthony Musaba en Strahinja Pavlovic op het terrein.

Die laatste gaf vorig seizoen aan het mediateam van Cercle Brugge nog een mooi interview voor intern gebruik, maar de club besloot dan toch om de beelden met de buitenwereld te delen. De 20-jarige centrale verdediger moest in Brugge op jacht naar speelminuten en trof in zijn allereerste wedstrijd meteen raak: “Ik voelde me goed toen ik hier aankwam. Ik scoorde meteen op mijn debuut en dat was dan weer belangrijk voor mijn vertrouwen, maar ook voor dat van het team.”

Mooie toekomst

De samenwerking tussen beide clubs werpt dus duidelijk hun vruchten af. Pavlovic moest absoluut op zoek naar speelkansen om verder te kunnen ontwikkelen. Tijdens de oefenpartij stond hij alvast in de basis: “Ik moest spelen. Het is hard om vanuit je appartement wedstrijden van je team te volgen, daarom kwam ik naar Cercle.”

Ook trainer Yves Vanderhaeghe voorspelt de Serviër een mooie carrière: “Hij is een speler met veel talent. In de toekomst geloof ik er zeker in dat hij een mooie carrière zal uitbouwen.” Voor Cercle is zijn terugkeer naar AS Monaco alvast een stevige aderlating.