Debat van de week: wie was voor u de speler van het EK? (En u had het helemaal juist in uw prognose!)

Ook deze week debatteren we graag en vragen we ook uw mening. Want die telt! En de vraag is en blijft natuurlijk prangend. De voorbije weken polsten we bij u al naar de verwachtingen voor de Rode Duivels op het EK dat toen begon. Uiteindelijk verlegden we het geweer van schouder en vroegen we naar jouw EK-favoriet. 69% onder jullie koos voor Italië, 31% voor Engeland. Jullie hadden het dus bij het juiste eind uiteindelijk. Speler van het EK We blikken graag nog een keertje terug op het EK en polsen daarbij naar wie voor jullie de beste speler was van dit EK. Uiteraard is ons lijstje niet volledig en zijn er dus nog andere opties - die mag u dus ook altijd opperen in de reacties. Wij horen graag uw mening, laat ze dus zeker horen! Wie was voor jou de speler van het EK? U bent niet ingelogd! Klik hier om u aan te melden... Donnarumma 14% Chiellini 52% Bonucci 0% Jorginho 5% Een andere Italiaan (laat in reacties weten wie) 5% Sterling 0% Shaw 0% Kane 0% Maguire 0% Een andere Engelsman (laat in reacties weten wie) 0% Maehle 0% Kjaer 0% Damsgaard 10% Pedri 5% Busquets 0% Pogba 0% Lukaku 0% Ronaldo 5% Schick 0% Nog iemand anders (laat in reacties weten wie) 5% Stem Je kan nog stemmen tot 17/07/2021 11:00.



