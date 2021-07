De prognose van de redactie - 14: Nieuwe coach, zelfde gepuzzel als elk jaar bij alweer grondig vernieuwd Kortrijk

Het nieuwe seizoen staat stilaan voor de deur en dus beschouwen we voor met onze jaarlijkse prognoses. Vele ploegen moeten nog altijd (heel) wat transfers doen, toch blikken we nu al vooruit. Met vandaag op 14: KV Kortrijk, waar de puzzelwerken opnieuw beginnen.

Prognose

Het is elk seizoen al niet makkelijk om een prognose te maken voor de start van het seizoen, omdat er nog veel transferbedrijvigheid kan zijn voor het sluiten van de transfermarkt (eind augustus). Dat zal ook het geval zijn bij KV Kortrijk.

Daar is het niet voor het eerst puzzelen geblazen. Met heel wat vertrokken spelers en ook heel wat nieuwkomers - inclusief een nieuwe technische staf - is het opnieuw uitkijken wat De Kerels in het nieuwe seizoen zullen vermogen.

Het is ook elk seizoen een beetje hetzelfde geluid bij Kortrijk. Er is vaak een goede periode en een mindere periode en aan het eind is er soms al eens paniek, al komt de club eigenlijk nooit écht in de problemen. Dat lijkt ook dit seizoen niet meteen het geval te zullen zijn: kwaliteit en strijdershart genoeg om een rustig seizoen te draaien.

Opvallende transfers

Met Kevin Vandendriessche en Mathias Fixelles werd heel wat strijdgewoel voor op het middenveld binnengehaald, terwijl we toch uitkijken naar wat huurlingen Marlos Moreno en Charles-Jesaja Herrmann kunnen laten zien.

Met De Sart, Golubovic, Makarenko en Stojanovic vertrokken er ook heel wat strijders. Om echt mee te doen voor de linkerkolom zou er in elke linie nog wel iets bij mogen. Is de aanval Gueye - Chevalier voldoende?

Sterke punten/Vraagtekens

Zeker voorin lijkt de spoeling nog wat doen als Kortrijk het snedige spel wil spelen waar het eind vorig seizoen onder Elsner aan probeerde te beginnen werken - met voorlopig nog niet al te veel succes overigens.

De situatie rond Selemani is nog onduidelijk, net als wat er inkomend de komende twee maanden nog zal gaan gebeuren. De terugkeer van Kristof D'Haene na een aanslepende heupblessure kan wel een extra prikkel zijn op de linkerflank.