Mag Anderlecht plannen definitief opbergen? Nieuwe transferwending in zaak Nmecha, deal bijna beklonken

Een aantal maanden geleden zag het er nog goed uit voor Anderlecht om Lukas Nmecha mogelijk een jaartje extra te kunnen houden, maar ondertussen is er veel water in de zee gestroomd.

Er was onder meer het goede EK U21 bij Duitsland voor Lukas Nmecha en dat heeft de interesse voor de speler van Manchester City aangezwengeld.

Duitsland

Zeker en niet in het minst in eigen land, waar diverse topclubs wel wat zagen in de jonge en talentrijke aanvaller.

Leipzig leek een streepje voor te hebben en knoopte de gesprekken aan met The Citizens, maar nu lijkt het volgens Italiaanse bronnen dat Wolfsburg nu een move heeft gemaakt en hem lijkt weg te kapen.