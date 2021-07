AS Roma en Mourinho wachten geduldig op officiële voorstelling van Sambi Lokonga om daarna zelf een slag te kunnen slaan

Albert Sambi Lokonga zit momenteel zijn quarantaine in Londen uit, vooraleer hij voor het eerst op training bij Arsenal verschijnt. Anderlecht zou rond de twintig miljoen euro verdienen aan de 21-jarige middenvelder, maar heeft tevens ook een percentage op een eventuele doorverkoop. Het is nu enkel nog wachten op de officiële voorstelling.

Dat betekent dat AS Roma nog even geduld moet uitoefenen. Kersvers trainer José Mourinho liet eerder al een oogje vallen op Granit Xhaka. De overbodige middenvelder mag het Emirates Stadium verlaten vanaf dat Mikel Arteta een vervanger heeft vastgelegd.

De Zwitserse international staat volgens Fabrizio Romano alvast te popelen om te verhuizen naar de Italiaanse hoofdstad. De Giallorossi zou een bedrag rond de 15 miljoen euro overschrijven naar de bankrekening van Arsenal.

AS Roma are waiting for Arsenal to announce Albert Sambi Lokonga as new signing to progress in talks for Granit Xhaka. Bid still on the table - clubs are in direct contact, Xhaka wants to join Roma. 🔴🇨🇭



Arsenal already completed paperworks with Anderlect for Lokonga. #AFC