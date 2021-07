Nieuwe Kortrijk-spits heeft er zin in: "Ik kon ook naar de Duitse tweede klasse, maar wou absoluut naar België"

KV Kortrijk wist zijn nieuwe spits uit handen van Zulte Waregem te houden. De Kerels haalden met Jesaja Herrmann een jonge aanvaller, die heel ambitieus is. "Lukaku is mijn rolmodel."

Herrmann koos bewust voor België. “Omdat jonge spelers hier veel mogelijkheden krijgen om zichzelf te ontwikkelen. Ik had ook voorstellen uit de tweede Bundesliga, maar ik wilde absoluut naar België. Ik wil ook Frans leren, om me beter te integreren", zegt hij in Het Nieuwsblad.

“Mijn absolute rolmodel is Romelu Lukaku, ik houd van zijn mentaliteit en zijn zelfzekerheid. Ook Thierry Henry is een inspiratie, vooral omwille van zijn speelstijl.”

De eerste match moet hij er al staan. “Het viel me meteen op hoe de voorbereiding hier lastiger is dan in Duitsland. Ik ben ervan overtuigd dat de competitie me zal liggen. Ik ben heel snel en heb een goede afwerking. Ook kan ik heel hoog springen, maar mijn kopspel is niet zo goed. Hoe de fans me zullen leren kennen? Als iemand die altijd werkt voor de club en die gedreven is om het te maken.”