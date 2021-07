Het afscheid van KV Mechelen blijft pijn doen bij Seth De Witte: "Al een paar keer in de auto gestapt, maar halfweg teruggekeerd"

Seth De Witte (33) zit weer zonder club nadat Deinze besliste niet langer met hem door te gaan. Maar zijn naam zal natuurlijk altijd verbonden zijn met KV Mechelen, waar de supporters hem onlangs nog verkozen tot 'Speler van het decennium."

De Witte zit zonder club, maar is niet van plan om te stoppen. “Ik ben zeker nog op zoek naar een nieuwe club. Omdat ik me te goed voel om nu al te stoppen. ­Vorig seizoen bij Deinze heb ik bijna alles gespeeld", zegt hij in GvA.

"Als ik het ­gevoel heb dat het niet meer gaat, of dat de honger weg is, dan zou ik meteen stoppen. Maar ik ben ervan overtuigd dat ik nog ­minstens één of twee goede jaren in me heb. Ik ben nog lang niet op, verre van zelfs. Of er concrete interesse is? Voorlopig niet, maar ik sta open voor alles. We zullen wel zien.”

Het afscheid van KV Mechelen was zuur. Tot de dag van vandaag heeft hij nog geen voet weer in het stadion gezet. “Het is een paar keer gebeurd dat ik 's avonds in mijn auto ben ­gestapt om naar het stadion te ­rijden. Het plan was om daar een moment voor mij alleen te ­hebben in de tribune. Omdat ik voelde dat er iets knaagde. Elke keer ben ik halverwege moeten terugdraaien. Ik kon het gewoon niet.”