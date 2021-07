AA Gent en Beerschot doen hun duit in het zakje

Heel het land schiet in actie om de slachtoffers van de overstromingen te helpen. De voetbalclubs en de fans helpen waar ze kunnen. Zo kan je HIER lezen over de acties van de harde kern van Antwerp en ook wat Anderlecht al gedaan heeft. Dan kan u HIER lezen.

Beerschot en AA Gent springen ook op deze kar en geven extra aandacht aan de verschillende manieren die er zijn om te doneren.

Een bewijs van dat de Belgische voetbalclubs hun sociale en maatschappelijke rol ook serieus nemen.

Ons land werd de voorbije dagen getroffen door zware overstromingen. In samenwerking met de @Stad_Antwerpen wil Beerschot vanuit #UnitedBy13 zijn supporters oproepen om het @RodeKruisVL te steunen. Ontdek op https://t.co/0QBKDPzI3v hoe jij kan helpen. #HelpenHelpt pic.twitter.com/knrnOcYCYZ

Rampspoed sloeg keihard toe in het zuiden van ons land. Daarom zetten we onze schouders onder een crowdfunding van @Stadgent. Want Buffalo’s helpen 🤝💙 #COBW



👉🏼 Steunen kan hier: https://t.co/HI1GrTkRdz https://t.co/4pjWH0dPhI