Bjorn Engels maakte zijn eerste minuten voor Antwerp

Antwerp speelt vandaag maar liefst twee oefenwedstrijden. Er werd eerst geoefend tegen Sparta Rotterdam en daarin kreeg Bjorn Engels zijn eerste minuten voor Antwerp. Om 17 uur staat de wedstrijd tegen AS Monaco op het programma.

Om ervoor te zorgen dat iedereen voldoende minuten kon maken, werd rond de middag ook een oefenduel tegen het Nederlandse Sparta Rotterdam geprogrammeerd. Priske koos in die partij voor een mix van jongeren en spelers uit de A-kern. Onder meer topaanwinst Björn Engels, die nog met een bepaalde fysieke achterstand kampt, mocht opdraven. Ook Ortwin De Wolf, Alexis De Sart, Frank Boya, Nill De Pauw en Nana Ampomah verschenen aan de aftrap.



Reda Kharchouch scoorde in de slotminuten immers het enige doelpunt van de wedstrijd en schonk Sparta zo de zege. Veel tijd om hier bij te blijven stilstaan is er evenwel niet, om 17u staat het duel tegen Monaco al op het programma.

Volgende week zondag opent Antwerp zijn nieuwe seizoen met een verplaatsing op het veld van KV Mechelen.