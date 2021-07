KV Oostende komt niet verder dan een scoreloos gelijkspel tegen de degradant

Bij KV Oostende is er nog werk aan de winkel na het scoreloos gelijkspel tegen degradant Moeskroen.

In de oefenwedstrijd op eigen veld tegen het gedegradeerde Moeskroen bleef KVO immers steken op 0-0. Oostende had weliswaar een aantal goede mogelijkheden, maar onder meer Kvasina en Gueye kregen hun vizier niet op scherp. Bovendien werd een doelpunt afgekeurd wegens buitenspel.



In de slotseconden kreeg Theate na een hoekschop nog een ultieme kans, maar zijn poging werd van dichtbij van de lijn gehaald. Een tegenvallend resultaat dus voor de ploeg van coach Blessin.

Volgende week zaterdag opent KVO zijn nieuwe seizoen tegen Sporting Charleroi.