De sectie waar Vanhaezebrouck zich het minst druk in maakt: "Hij is een dikke transfer voor Gent"

Hein Vanhaezebrouck maakt zich nog wat zorgen om zijn verdediging en aanval. Maar het middenveld? Nee, daar is hij tevreden met de vervangers die hij gekregen heeft.

In de verdediging moet hij de nieuwe aanwinst Joseph Okumu inpassen: "Die moet nog wat wennen aan de Belgische competitie." In de aanval is het niet duidelijk wie straks het compartiment moet leiden. Depoitre heeft nog last van blessures en Yaremchuk sluit pas aan. Maar het middenveld zou normaal gezien op volle toeren moeten draaien.

Owusu, Kums en Bezus zijn er al en daar kwamen nog Hjulsager en Julien De Sart bij. Over die laatste heeft hij geen twijfels. "Iedereen stelde zich vragen bij De Sart: 'Is dat wel een transfer voor Gent?' Ik zeg u dat het een dikke transfer is voor Gent", aldus HVH in Het Nieuwsblad.