Standard legt ook vierde aanbieding op jeugdproduct naast zich neer: Frans bod is ruim onvoldoende

Standard heeft geld nodig om inkomende transfers te doen. Daarom overwogen ze om jeugdproduct Hugo Siquet te laten vertrekken. Maar intussen hebben ze wel al drie aanbiedingen van het Franse Lille geweigerd.

De 19-jarige rechtsachter maakte in zijn eerste seizoen in de basis grote indruk en de interesse volgde ook meteen. Lille wil hem heel graag hebben, maar wat ze bieden, is ruim onvoldoende voor de Rouches. Volgens LDH hebben ze maximaal vier miljoen euro geboden.

Het dossier zou dan ook vast zitten, maar ook OGC Nice zou geïnteresseerd. Standard overweegt zelfs om Siquet zijn contract open te breken en dat zou een vertrek deze zomer zo goed als onbespreekbaar maken.