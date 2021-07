De prognose van de redactie - 5. AA Gent plukte sterkhouders weg bij concurrentie uit subtop met hoger doel

Het nieuwe seizoen staat stilaan voor de deur en dus beschouwen we voor met onze jaarlijkse prognoses. Vele ploegen moeten nog altijd (heel) wat transfers doen, toch blikken we nu al vooruit. Met vandaag: AA Gent, dat na een lastig jaar opnieuw naar boven wil kijken.

Prognose

Het vorige seizoen van AA Gent samenvatten? Dat is niet te vervatten in één artikel. Het leest als een slechte roman, met veel nieuwe coaches, veel poeha vooraf en teleurstelling gaandeweg. En toch nog een soort happy end.

Of wordt dat een vergiftigd geschenk? Nu al aan de bak moeten in de Conference League tegen eerst Valerenga en dan een Hongaarse of Letse tegenstander - wie weet wat daarna nog komt? Het zorgt voor een atypische voorbereiding en dat is nooit makkelijk.

© photonews

Toch wil Gent beter doen dan vorig jaar en dus mikt het eigenlijk op play-off 1. Maar: de plaatsjes daartoe worden steeds duurder, zeker sinds de play-offs in afgeslankte versie met vier ploegen worden gehouden. Het zal moeilijk worden voor Vanhaezebrouck & co om erin te slagen.

Opvallende transfers

Met Julien De Sart, Andrew Hjulsager en Gianni Bruno werden sterkhouders weggeplukt bij Kortrijk, Oostende en Zulte Waregem. Zij waren elk op hun positie vorig seizoen zeer sterk en kunnen dus zeker een meerwaarde bieden.

Ook Fortin, Operi, Bayo en vooral de dure Okumu (meer dan drie miljoen euro) werden al aangekocht, het is nog (vooral) zoeken naar een nieuwe spits. Temeer Roman Yaremchuk meer dan waarschijnlijk nog zal mogen vertrekken.

Een aantal overbodige spelers (Smith, Andrijasevic, Plastun, Arslanagic, Kleindienst) werden al geloost, voor Dorsch werd een leuk bedrag gevangen en verder mag ook nog onder meer Botaka vertrekken. De koopwoede van vorig seizoenen wordt zo nog deels opgevangen.

Sterke punten/vraagtekens

Vorig seizoen was het een heel warrig seizoen, met heel wat ups en downs. Coach Vanhaezebrouck zag dat net als zijn voorgangers met lede ogen aan. Voetballen kunnen ze wel, maar er was soms een gebrek aan leiderschap.

© photonews

Een aantal jonkies toonden dat ze een en ander in hun mars hebben en hebben zo de concurrentie aangezwengeld. De kwaliteit is zeker voorhanden, de ervaring is er ook. Met een stevig(er) middenveld waarop ook gevochten kan worden, kunnen mogelijk ook de vleugelbacks nog beter tot uiting komen.

De verdediging was een pijnpunt, mogelijk wordt ook daar nog aan gewerkt de komende weken. Een mogelijk lang Europees seizoen kan punten kosten, een snelle uitschakeling kan dan weer het frêle vertrouwen aantasten.