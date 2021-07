📷 OFFICIEEL Anderlecht geeft 16-jarige speler profcontract

De 16-jarige Tristan Degreef tekent eerste contract bij paars-wit.

"Tristan Degreef, een 16-jarige middenvelder Made In Neerpede, tekende zijn eerste profcontract bij paars-wit", zo laat Anderlecht op de website van de club weten.

"Tristan is een polyvalente aanvallende middenvelder. Hij is technisch onderlegd, sierlijk aan de bal, en heeft een uitstekende trap. Tristan is Made In Neerpede: hij speelt al sinds de U9 bij paars-wit, en volgt al enkele seizoenen het Purple Talents-programma."