Philippe Clement kondigt nieuwe tactiek aan voor Club Brugge dit seizoen

Club Brugge gaat op zoek naar een derde opeenvolgende titel en dat zal volgens trainer Philippe Clement met een nieuwe tactiek gebeuren.

De voorbije twee titels behaalde Club Brugge met telkens een andere opstelling. “We zijn twee keer kampioen geworden met een ander systeem. Het eerste seizoen vooral in 3-5-2, vorig jaar vooral in 4-3-3. Hoe voorspelbaarder je bent, hoe gevaarlijker het wordt”, stelt Clement bij Sport/Voetbalmagazine.

En dus heeft Philippe Clement voor dit seizoen een nieuw format klaar. “Je moet kunnen schakelen tijdens een wedstrijd, om te verrassen. Ons voordeel is: als je het grootste deel van de kern bij mekaar houdt, kun je verder bouwen op vorig seizoen en daarop variëren. Haal je tien nieuwe spelers, dan moet je één systeem invoeren en daarmee werken.”

Daar dient ook de voorbereiding voor. “Dus ja, ik ga experimenteren tijdens de voorbereiding, zodat we kunnen schakelen tussen diverse systemen. Voetbal is heel hard geëvolueerd, spelers moeten meer dan één ding kunnen. Vijftien, twintig jaar geleden was dat veel minder het geval. Het hybride van systemen is nu veel sterker, om minder voorspelbaar te zijn.”