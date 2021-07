Nieuwe Genk-verdediger moet nog wat wennen: "In Spanje spelen ze niet zo snel diep"

Genk haalde deze zomer met de 21-jarige Mujaid Sadick een ware tank binnen. De lichaamsbouw van de jonge verdediger mag gerust indrukwekkend genoemd worden. "Ik heb al vroeg ingezien dat ik opofferingen moest maken."

Sadick werd gehaald in de Spaanse derde klasse, bij Deportiva la Coruna. Hij moet dus nog even wennen aan het voetbal in België. "Wat ik al gemerkt heb, is dat de omschakeling hier veel sneller verloopt dan in Spanje. Als de tegenpartij de bal verovert, wordt die heel snel diep gespeeld", zegt hij in HBvL. "In Spanje tikken ze dan nog wat rond. Daar moet je je als verdediger op instellen. Verder voetballen defensies hier meer open. Bij Depor wordt het hart van de verdediging hermetisch afgesloten.”

Zijn présence zal alvast wat spitsen doen twijfelen om met hem in duel te gaan. “In mijn jeugd wilde ik me zoals iedere jongere amuseren, dat spreekt voor zich. Maar ik heb al vroeg ingezien dat ik veel opofferingen moest doen, als ik ooit profvoetballer wilde worden. Wat toch mijn ambitie was. Ik ben dus beginnen letten op mijn voeding en heb veel in de fitness gezeten. Daar pluk ik nu de vruchten van.”