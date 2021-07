Brian Priske onderschat KV Mechelen absoluut niet

Brian Priske staat zondag voor zijn vuurdoop als trainer van Antwerp want het gaat dan op bezoek bij KV Mechelen. Het kribbelt bij hem maar stress dat is er niet.

Na meer dan 5 weken voorbereiding is het nu zondag eindelijk zo ver. Dan begint Antwerp aan zijn 5de seizoen terug op het hoogste niveau. Dit doen ze met een nieuwe trainer, Brian Priske, die zijn debuut maakt in België als trainer. (nadat hij eerder als speler was van Club Brugge en Racing Genk n.v.d.r.)

Voor Priske maakt het geen verschil uit of het nu hier in België is of daarvoor in Denemarken: "ik ben een gewone mens. Natuurlijk als de wedstrijd dichterbij komt dan begint het te kribbelen maar dat is bij iedereen zo. Bij spelers, coaches en de hele staf, dat is normaal."

Een paar standaardprincipes blijven hetzelfde voor hem: "We moeten gewoon blijven focussen en samenwerken met de groep en de staf. Een goede voorbereiding doe je niet alleen voor de match maar ook tijdens en nadien. Natuurlijk wil ik graag deze match winnen maar het resultaat is niet alles. Ik wil vooral een goede mentaliteit zien bij mijn spelers", vertelde Priske over zijn filosofie.

Natuurlijk kwam de tegenstander, KV Mechelen, ook aan bod: "Ik verwacht heel veel van deze wedstrijd. KV Mechelen is een goede ploeg met heel veel offensieve kwaliteiten. Offensief zijn ze beter dan defensief", analyseerde Priske de tegenstander. "Het is een ploeg met veel loopvermogen, veel spelers in de 16 en veel infiltraties. Het zal niet gemakkelijk worden maar welke wedstrijd is dit wel", sloot Priske zijn analyse van KV Mechelen af.