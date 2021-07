Officieel: Krmencik (Club Brugge) gaat een seizoen in thuisland aan de slag

Club Brugge had in januari 2020 liefst zes miljoen veil om Michael Krmencik weg te plukken bij Viktoria Pilzen. De Tsjechische spits ligt nog tot medio 2023 onder contract in Brugge, maar het is maar de vraag of hij daar nog toekomst heeft.

In januari werd Krmencik (28) uitgeleend aan het Griekse PAOK Saloniki. In 24 wedstrijden zette de 32-voudige international negen keer de netten bol. Ook dit seizoen zal Krmencik uitgeleend worden door blauw-zwart. Club Brugge maakte vrijdag bekend dat de Tsjechische spits in zijn thuisland aan de slag gaat, bij kampioen Slavia Praag. Aan dezelfde club leende Club Brugge afgelopen seizoen ook al Simon Deli. Krmencik wordt tot het einde van dit seizoen uitgeleend aan @slaviaofficial.



