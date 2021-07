Marc Brys wacht geduldig op versterking en is opgetogen met ervaren aanwinst: "Een van de steunpilaren"

OHL hield de voorbije maanden schoon schip in de ruime kern. Tot dusver werden er nog 'maar' drie nieuwe spelers ingelijfd, waardoor Marc Brys tot eind augustus zal moeten improviseren. "Dit is een gigantische uitdaging voor Wim De Corte."

OHL trapt de competitie op gang met een thuiswedstrijd tegen Zulte Waregem. "Misschien wel de enige club in België die klaar is met haar huiswerk", gaf Marc Brys aan. "Iedereen wil met een volledige groep aan de voorbereiding starten, maar dat is niet aan de orde. Vergeet niet dat hier de voorbije maanden bijna dertig spelers zijn vertrokken. Dat moet ingevuld worden, he! Dat is een gigantische uitdaging voor Wim De Corte", beseft de 59-jarige coach van OHL.

"Angstig ben ik allerminst, maar ik ben wel rationeel. Ik zag heel veel eenheid, qua beleving en groepsgevoel was dit misschien onze beste voorbereiding ooit. Is dat voldoende om wedstrijden te winnen? Dat zal snel blijken. Ik besef maar al te goed dat onze ploeg er binnen pakweg vijf weken helemaal anders zal uitzien. Onze kern is op dit moment te krap, maar we willen aanvullen met kwaliteit. En dat neemt tijd in beslag."

Met Sebastien Dewaest haalde OHL alvast een stevige kracht in huis. Met net geen tweehonderd matchen in de Jupiler Pro League op de teller brengt de centrale verdediger een schat aan ervaring mee. "Daarnaast zorgt hij ook voor verbaliteit, strijd en kracht... toch wel zaken die vorig seizoen ontbraken. Ik ben heel blij met zijn komst. Hij ligt nu al heel goed in de groep. Het is nu zaak om hem fit te krijgen, want logischerwijs is er op fysiek vlak nog heel wat werk aan. Eens hij fit is, zal hij ontegensprekelijk tot een van de steunpilaren uitgroeien", aldus Marc Brys.

Een van de steunpilaren van vorig seizoen, Kamal Sowah, keerde inmiddels terug naar Leicester. Bij OHL kijkt men naar Siebe Schrijvers om die leemte op te vullen. Op zijn 25ste staat Schrijvers meer dan ooit voor het seizoen van de doorbraak. "Siebe is de aangewezen man om de rol van Sowah op te vullen, weliswaar op een iets andere manier. Vorig jaar botste Siebe hier op een driehoek (Mercier-Henry-Sowah, nvdr.) die op volle toeren draaide. Ik heb geprobeerd om er een vierkant van te maken, maar dat werd geen succes. Zonder extra druk op Siebe te leggen, krijgt hij dit seizoen een belangrijkere en meer dominante rol."