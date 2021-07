PSG heeft zijn pijlen gericht op Franse topspeler

Paris Saint-Germain heeft deze zomer al enkele wereldsterren binnengehaald en ze gaan er mogelijk nog eentje bijhalen. Paul Pogba staat in de belangstelling van de Parijzenaars, dat meldt Sky Sports.

Pogba heeft nog één jaar contract bij een Manchester United en er is geen overeenkomst gevonden voor een verlenging. De Engelse club zal dus een keuze moeten maken of ze hem deze zomer verkopen of hem volgend jaar gratis laten vertrekken. Het laatste zou straf zijn aangezien Pogba Manchester United 100 miljoen euro gekost heeft.

Hij was deze zomer nog een uitblinker bij Frankrijk op het EK ondanks de vroegtijdige uitschakeling in de achtste finale tegen Zwitserland.